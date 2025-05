La sicurezza al centro degli incontri tra il Prefetto e le istituzioni locali: nuovi colloqui tra Giuseppe Castaldo e i sindaci della provincia di Cagliari mirati a una conoscenza più approfondita dei territori e alle problematiche che presentano. Monserrato e Villasimius sono state le ultime due tappe in ordine di tempo, oltre a rafforzare il dialogo tra le istituzioni e garantire un futuro migliore per le comunità non sono mancate le visite ai luoghi più suggestivi dei territori.

Una sinergia di forze tra chi ha in mano le capacità e il dovere di gestire paesi e città, da tempo il Prefetto è impegnato a conoscere in prima persona ciò che accade nella provincia che rappresenta. Il 6 maggio è stato accolto dalla città di Monserrato, “un incontro molto piacevole durante il quale abbiamo fatto conoscere a Sua Eccellenza i Consiglieri del Consiglio Comunale, con un breve saluto del Presidente del Consiglio (Ignazio Tidu), del sottoscritto e di una parte dei dipendenti presenti in sede” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci.

“L’ incontro con il Prefetto è stata l’occasione per parlare di temi importanti per la comunità, come la sicurezza, lo sviluppo economico e i servizi pubblici. Il Prefetto ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale per affrontare le sfide e migliorare la qualità di vita dei cittadini. La visita è stata un’occasione per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e garantire un futuro migliore per la comunità locale”.

La visita è stata poi suggellata con un ulteriore incontro nel Piazzale della Caserma dei Carabinieri, Piazzale Mero. Con il Comandante Generale della Legione dei Carabinieri (Gen. Stefano Iasson) e il Comandante Provinciale dei Carabinieri (Gen.Grasso) si è reso omaggio alla targa apposta in ricordo del Maresciallo Mero, ed è stata visitata la Caserma e sono state poste le firme al memoriale.

Ieri, invece, è stata Villasimius ad accogliere Castaldo, “nella sala Consiliare, con tutti i consiglieri e tutte le forze di polizia del territorio abbiamo cercato di spiegare le criticità del nostro paese, successivamente abbiamo potuto mostrare anche le bellezze, visitando il museo archeologico, il museo del mare e le specificità della nostra costa incontaminata che cerchiamo di preservare.

È stato un incontro piacevole e di confronto, abbiamo potuto parlare con serenità.

A lui va il nostro ringraziamento per la volontà che ha mostrato, spostandosi fuori sede per vedere da vicino la nostra Cittadina” ha espresso il sindaco Gianluca Dessì.