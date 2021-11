Cagliari, la rabbia di Gianni Chessa: “La Fiera di Cagliari sembra un campo profughi, il campo Rom è più pulito”

“La Fiera di Cagliari sembra un campo profughi, anzi, il campo Rom è più pulito”. È una durissima accusa quella che arriva da Gianni Chessa, assessore regionale del Turismo, fatta davanti a Maurizio de Pascale, presidente di quella Camera di Commercio che gestisce l’area fieristica, oltre a decine di imprenditori interessati a capire, all’aeroporto di Elmas, quali strategie vuole mettere in campo la Regione per far ripartire il turismo. Chessa promuove la tre giorni della mostra “Archeologica”, terminata ieri proprio alla Fiera. “Sulla Fiera c’è una mancanza da parte delle istituzioni. La stessa Camera di Commercio non sa cosa fare. Va demolita o spostata da altre parti?”, chiede Chessa. Lì i progetti milionari ci sono, ma non c’è una data sicura sulla loro partenza. E nei padiglioni regnano abbandono o degrado.

“Non siamo pronti a ospitare grandi eventi. Le altre fiere, nel resto d’Italia, ci stanno rullando”.