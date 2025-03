Cagliari, la Polizia ha scoperto i due maniaci: maxi svolta nelle indagini.

Numerose le segnalazioni, la Polizia di Stato ha avviato mirate attività investigative, che hanno rivelato la presenza di vari episodi con modalità operative differenti, in luoghi diversi, che non risultano essere riconducibili a un unico individuo.

Ecco la svolta tanto attesa da parte delle donne, soprattutto, che hanno dovuto fare i conti con i molestatori.

Al momento, sono stati identificati due soggetti, le cui posizioni sono attualmente sotto esame da parte dell’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda l’ultimo individuo identificato, non emergono elementi sufficienti per configurare responsabilità penale. Le indagini proseguono per individuare i responsabili dei fatti segnalati.

Una “mappa” tracciata in base alle segnalazioni ricevute da parte delle vittime che sono state affrontate e molestate soprattutto in via Giotto, nel quartiere di Mulinu Becciu. Da quello che emerge non sarebbe però solo uno il maniaco, come sinora sospettato, bensì più persone che agiscono in modo simile.