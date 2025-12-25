La segnalazione giunge da una cittadina che, per caso, passando a piedi, ha sentito il cane abbaiare.

Gli inquilini del palazzo hanno segnalato anche per iscritto, il cane abbaia di notte ed hanno notato la presenza dell’erede per poche ore, una volta o massimo due volte alla settimana; sono intervenute le guardie e nonostante il controllo “non si è risolto nulla, il cane sta ancora lì, chiuso”. Da quanto racconta la donna, sono state inviate più segnalazioni alle istituzioni di competenza ma, al momento, il cane è ancora solo, dentro la casa e abbaia sconsolato.

“Questo cane sta subendo un maltrattamento, spero che qualcuno intervenga per prenderlo in custodia”.