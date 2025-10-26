Sabato senza disordini nel cuore della città quello appena trascorso, dopo i gravi fatti di cronaca verificatisi negli ultimi mesi e sfociati la scorsa settimana con l’accoltellamento di un giovane 15enne in via Sicilia. Le autorità non hanno esteso la zona rossa ma hanno inviato le forze dell’ordine nei punti più caldi in cui si accendono risse e assembramenti di giovanissimi.

Le impressioni dei lettori di Casteddu Online: “È un bel quartiere la Marina e dispiace che accadano queste cose” spiega F.M. “Era ora” M.M. “si spera che certi episodi non accadono più in nessun quartiere e che questi così detti ragazzini mettano un po’ di giudizio” C.M.

E ancora: “Hanno prima ignorato le richieste dei cittadini e portato una situazione gestibile (trascurata) a diventare esasperata, e ora solo misure drastiche possono porre rimedio”, “mi auguro che non sia solo per una settimana, per far contenti e fessi i cittadini”.