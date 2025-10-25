Una settimana fa il ristoratore Claudio Mura aveva lanciato un durissimo appello dopo le coltellate tra minorenni. Aveva chiesto l’intervento della polizia per presidiare le strade contro la violenza e questo è accaduto oggi in una Marina completamente blindata dalle forze dell’ordine per impedire altre risse o episodi di violenza. Hanno vinto i residenti, hanno vinto i ristoratori, che chiedevano più controlli soprattutto nella zona di piazza Sant’Eulalia. Ma non solo. Dopo le tante settimane di episodi inquietanti soprattutto fra ragazzini non c’è stata la zona rossa come in Piazza del Carmine ma le pattuglie hanno presidiato praticamente ogni angolo del quartiere del Porto. In un clima di grande tensione che però sino ad adesso non ha portato alcun problema.

Ciò che è avvenuto lo scorso sabato, ovvero un accoltellamento fra due giovanissimi di soli 15 anni- solo per fortuna non finito in tragedia- ha scosso profondamente la comunità della Marina portando a profonde riflessioni su come muoversi per rendere sicura una zona importante di Cagliari soprattutto nei weekend e come educare le nuove generazioni ad un approccio al divertimento senza alcun tipo di violenza.