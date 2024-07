Cagliari, la maledizione del multipiano chiuso: “Impossibile tenere ancora aperta la tavola calda”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il parcheggio multipiano di via Caprera a Cagliari resta chiuso e in una porzione di città incasinata dal punto di vista dei parcheggi (tanti cancellati per sempre dal viale Trieste con il restyling voluto dall’ex Giunta Truzzu) il movimento si è spostato da altre parti. E i danni di tre lustri abbondanti di immobilismo politico di tutti i colori (da Zedda a Truzzu, nessuno dei due è mai riuscito a riaprire il multipiano, con la beffa dell’utilizzo da parte di qualche furbetto) reggere è difficile, soprattutto per chi fa commercio. Ne sa qualcosa, e forse anche di più, Sabrina Concas. Dalla storica pizzeria Slot alla tavola calda il passo non è stato breve, anzi: “Ma siamo fermi da qualche mese. Quel locale si presta a fare tante cose e noi sinceramente non riusciamo a stare dietro a tutto, ci lascio il cuore perché ha grosse potenzialità ma serve anche energia e persone volenterose. Se poi riaprono il parcheggio…”. Già, è questa la speranza più grossa, quasi un miracolo: la ripartenza del multipiano.