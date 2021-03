Cagliari, la grinta di Iole Caddeo: “Ho 97 anni e sto aspettando il vaccino per riprendere a vivere”

A 97 anni attende ancora il vaccino: a Radio CASTEDDU Iole Caddeo. Vuole riprendere la sua vita, rivedere le sue amiche, giocare tre volte alla settimana a bridge ma, a causa del covid, tutto è fermo. La voglia di vivere non le manca: “Sto aspettando per essere vaccinata ma non sento niente non vedo nessuno. Quanto è importante ora la questione del vaccino? Molto, perché se siamo tutti vaccinati si può riprendere a vivere”.

In un quasi secolo di vita ha vissuto tante esperienze e situazioni difficili “ma mai una cosa così. Nemmeno durante il periodo della guerra. Ricordo quando è finita, sono partita a Roma a bordo di una nave militare”.

Risentite qui l’intervista a Iole Caddeo di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/272881827748997/

