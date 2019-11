Cagliari, la denuncia di una studentessa: “Mi hanno rubato l’auto nuova in piazza del Carmine, aiutatemi”

È uscita per fare una passeggiata in centro dopo una settimana trascorsa a seguire lezioni nella facoltà di Economia. Claudia Pisanu, 25enne di Bari Sardo ma residente a Cagliari, non poteva immaginare che una serata di svago si sarebbe trasformata in un incubo. Verso le 23 ha parcheggiato la sua Renault Twingo (targa EV178ZH) in piazza del Carmine. Alle due e trenta, però, non c’era più. La giovane ha presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri: “La mia auto era chiusa a chiave, ne sono sicurissima. L’ho parcheggiata proprio davanti al cancello delle poste, per fortuna dentro non c’era nessun oggetto di valore ma si tratta pur sempre di una grossa perdita. L’ho comprata solo tre anni fa, era nuovissima. Mi è costata ben seimila euro”.

La 25enne lancia un appello su Casteddu Online: “Chiunque la veda mi chiami in qualunque momento al +393286157633”.