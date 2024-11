Cagliari, la denuncia del sindacato: “Nessuna risposta sugli straordinari a dipendenti Asl”

Cagliari – Gli straordinari ancora non si vedono: nota del sindacato al Direttore Generale ASL 8. “Non abbiamo ancora avuto riscontro alla richiesta di pagamento della produttività 2023”.

A segnalare la situazione che riguarda centinaia di lavoratori della Asl è il sindacato Fials e interessa il pagamento degli straordinari ai lavoratori della ASL 8. “Non abbiamo a tutt’oggi avuto riscontro alla richiesta di pagamento della produttività 2023 e verificato che non risulterebbe ancora recepito l’accordo sui DEP 2024. Preso atto del mancato pagamento delle eccedenze orarie si chiede al Direttore Generale M. Tidore, di voler dar seguito agli impegni assunti”. Non solo: in difetto, l’organizzazione sindacale metterà in campo ogni utile azione finalizzata all’ottenimento di un giusto diritto”.