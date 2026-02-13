Momenti di apprensione questa mattina in viale Trieste, a Cagliari, dove un uomo è stato investito mentre attraversava la carreggiata all’altezza del supermercato Coop. Secondo le prime ricostruzioni, il pedone sarebbe stato urtato da un veicolo in transito, finendo sull’asfalto. L’impatto ha richiamato l’attenzione dei passanti e degli automobilisti presenti in zona, in un tratto della via particolarmente trafficato nelle ore mattutine.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo prima di valutarne il trasferimento in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono preoccupanti. Per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.