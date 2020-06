Cagliari, investita da un bus del Ctm in via Bacaredda: donna di 37 anni gravissima

Brutto incidente in via Bacaredda a Cagliari. Una donna di trentasette anni, per cause ancora da chiarire, è stata investita da un pullman della linea M del Ctm: l’impatto non è stato leggero, e la 37enne è finita sull’asfalto. Dopo pochi minuti sono arrivati i soccorsi ed è stata trasportata da un’ambulanza del 118, in codice rosso, all’ospedale Brotzu.

Le sue condizioni sono gravissime, ha infatti riportato un trauma cranico ed uno addominale. I medici del reparto di Neurochirurgia la stanno operando proprio in questi minuti e la prognosi è riservata. Tutta la dinamica è ancora da ricostruire, una mano d’aiuto potrebbe arrivare anche dalle telecamere del bus.