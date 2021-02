Cagliari, investe un giovane di 16 anni e scappa in via Is Mirrionis: rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale. La sera del 29 gennaio nella via Is Mirrionis, un giovane 16enne cagliaritano, che attraversava la via Is Mirrionis all’angolo con la via Fontana Raminosa passando sulle strisce pedonali, veniva investito, al centro della carreggiata, da uno scooterone che percorreva la via Is Mirrionis proveniente dalla via San Michele con direzione via Cadello e che non si fermava a prestare soccorso ma si dava alla fuga. Il pedone veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale effettuava i rilievi di legge e iniziava immediatamente le attività di ricerca del pirata della strada.

Attraverso il continuo e serrato lavoro degli Agenti della sezione Infortunistica stradale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari, anche in questa circostanza nel continuo tentativo di porre rimedio a una “prassi” abbastanza diffusa nel territorio cagliaritano, ovvero quella di non fermarsi e prestare soccorso ai feriti (obbligo con conseguenze di natura penale, di chiunque rimanga coinvolto in sinistro stradale e lo stesso sia comunque ricollegabile ad una sua azione o omissione), dopo un complesso lavoro investigativo hanno identificato M.F. un cagliaritano di 54 anni , che il 29 gennaio alla guida di un motociclo investiva sugli attraversamenti pedonali i due pedoni senza fermarsi e prestare soccorso agli stessi. Come detto i fatti risalgono alla fine del mese scorso nella locale via Is mirrionis.

Di fondamentale importanza le dichiarazioni dei testimoni presenti e alcuni frammenti del veicolo rinvenuti dagli Agenti sul luogo del sinistro che sono risultati compatibili con il motociclo condotto da M.F. in tale frangente. Gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato il veicolo, la patente del conducente è stata ritirata e lo stesso è stato denunciato all’A.G. competente.