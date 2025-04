Una serie di telefonate al 112 ha segnalato la presenza di un uomo, a Cagliari, in evidente stato di alterazione alcolica che, all’incrocio fra via Bacaredda e via Tempio, stava insultando i passanti e maltrattando la compagna che lo accompagnava. Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri è arrivata in pochi minuti, sorprendendo il quarantaquattrenne – un turista irlandese in vacanza nel capoluogo – mentre colpiva la donna con una violenta testata.

Alla vista dei militari l’esagitato ha reagito con spintoni e minacce, rifiutando ogni invito alla calma. L’uomo ha continuato a opporsi con aggressività finché i Carabinieri, nel rispetto delle procedure operative, hanno estratto l’arma a impulso elettrico. Neppure l’arco voltaico di avvertimento è bastato a dissuaderlo; a tutela dell’incolumità dei presenti è stato quindi necessario ricorrere a un singolo impulso che ha permesso di immobilizzarlo senza ulteriori conseguenze.

Mentre il 118 verificava le condizioni del fermato, la vittima – coetanea e connazionale dell’aggressore – ha rifiutato il ricovero ospedaliero e, nell’immediatezza, non ha sporto querela. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale; la sua posizione resta ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.