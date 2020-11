Cagliari, inseguimento e spari a Sant’Elia: 30enne pregiudicato “brucia” il posto di blocco e semina il panico

Lunghissimi minuti di paura verso le 16 nel rione cagliaritano di Sant’Elia. Un uomo alla guida di un’auto, un pregiudicato 30enne, non si è fermato ad un posto di blocco della polizia e ha iniziato una folle fuga per le strade del quartiere, rischiando di investire passanti e colpire altri automobilisti. Gli agenti si sono subito messi all’inseguimento, col supporto di un’auto “civetta” dei Falchi. Il giovane al volante è arrivato a speronare l’auto, e a quel punto uno dei poliziotti ha sparato un colpo in aria per intimidirlo. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in questura. Sono in corso una serie di accertamenti.