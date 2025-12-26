Cagliari, iniziato il restauro del simulacro di Sant’Efisio: “L’intervento, che ha l’obiettivo di restituire integro il simulacro per le prossime celebrazioni, avrà una durata di circa 15 giorni”.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari collaborarà con i restauratori incaricati della società Terrapinta che si occuperanno di restaurare la statua lignea tanto cara al popolo sardo. “Nei giorni scorsi è stato autorizzato il restauro del simulacro ligneo policromo di Sant’Efisio, che oltre al naturale logorio dovuto allo sfregamento di gioielli e ornamenti durante la vestizione e le movimentazioni, nel 2025 ha subìto danni accidentali quali l’Indice spezzato e l’anulare lesionato della mano destra” spiega la Soprintendenza.

Il restauro della statua riguarda: “Consolidamento e reintegro delle dita. Ripristino delle lacune pittoriche. Pulitura e reintegrazione cromatica. Applicazione di vernice protettiva”.

“La tutela di Sant’Efisio riguarda non solo la sua materia, ma anche la sua anima sociale e religiosa. Ogni passo sarà compiuto in accordo con i custodi della tradizione, nel rispetto della fede e della storia”.

