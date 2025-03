Ancora problemi per l’ascensore del Bastione di Saint Remy. A segnalare l’ennesimo guasto è il consigliere Roberto Mura, che attraverso un post sui social documenta la situazione e denuncia i disagi causati dal malfunzionamento. “Ennesimo guasto all’ascensore del Bastione. L’ascensore del Bastione è uno strumento fondamentale per cittadini e turisti. In particolare, il suo mancato funzionamento genera enormi disagi alle famiglie, agli insegnanti della Scuola Santa Caterina e a tutti i cittadini”. A complicare ulteriormente la situazione è l’inaccessibilità delle scale accanto al Bastione di Santa Caterina, rendendo ancora più difficile il collegamento tra le diverse aree della città. Il consigliere ha quindi rivolto un appello all’amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza: “È urgente che l’Amministrazione comunale intervenga subito per porre rimedio a questo enorme disservizio”.