Cagliari, incubo per migliaia di automobilisti: due incidenti paralizzano Asse Mediano e 131 Dir

Due incidenti, uno sulla 131 Dir vicino al raccordo con la Ss 554 e l’altro sull’Asse Mediano, tra l’uscita per San Benedetto-viale Marconi e Genneruxi, stanmo facendo vivere a migliaia di automobilisti l’ennesima mattinata di disagi. Il traffico è in fortissimo aumento, difficile arrivare in tempi rapidi nel capoluogo per chi si trova nella zona dell’ex inceneritore o deve raggiungere Quartu.

Non si registrano feriti gravi nei due incidenti, i disagi principali sono quindi legati alle tempistiche di intervento dei soccorsi e dei carroattrezzi per liberare le strade dai veicoli coinvolti.