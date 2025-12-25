Cagliari incredibilmente senza bus Ctm a Natale, il giornalista paga il taxi all’ambulante disperato.

Alle 22.30 nessun bus disponibile per Quartu, trasporti inesistenti nella notte di Natale con le cene tra parenti. Un ambulante di colore perde l ultima corsa disperato e chiede aiuto in un ristorante. Il direttore di CASTEDDU Online per aiutarlo paga il taxi a sue spese. Il nuovo corso di Rodin al Ctm è già un flop.

Scene di una notte di Natale a Cagliari dove tutti dovrebbero abbracciarsi, incontrarsi, cenare insieme fra parenti e amici e poter tornare tranquillamente a casa dopo una cena. Succederebbe ovunque, ma evidente non a Cagliari, dove il CTM conferma la tendenza di non assicurare alcuna corsa notturna in giornate festive. Un vero e proprio isolamento fra Cagliari e hinterland. E la storia simbolica che viene “denunciata” dalla situazione avvenuta ieri sera a San Benedetto. Un ambulante di colore ma con lui tanti altri che scopre di non poter tornare a casa a Quartu perché non esiste alcuna linea. Eppure il CTM usufruisce di contributi pubblici e a Cagliari non esistono altri mezzi per spostarsi. Il nuovo corso di Fabrizio Rodin al CTM non ha migliorato la situazione: quello che accade è una città che d’inverno è completamente spogliata nel pieno silenzio del sindaco Massimo Zedda. Alla fine, davanti ad un ambulante disperato che un po’ simboleggia tanti di noi, il direttore di Casteddu Online decide di aiutarlo e paga interamente 15 euro per la corsa di ritorno di un ambulante di colore che è uno di noi, ovviamente, e che non poteva restare all’addiaccio nella notte. Quando avremo trasporti pubblici degni di questo nome?