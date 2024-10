Cagliari, incivili in azione: spunta un wc accanto alle fioriere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tra le vie caratteristiche che si snodano nel cuore del capoluogo sardo, dove storia e cultura si intrecciano con edifici che hanno resistito ai bombardamenti della guerra mondiale, lo sfregio è ben servito. Messo in atto da chi non ha alcun minimo di attenzione, rispetto verso la casa di tutti. Oltraggiata e vandalizzata a tal punto da essere scambiata per una discarica dove abbandonare addirittura i sanitari del bagno. Non solo: anche un monopattino elettrico, uno di quelli messi a disposizione di tutti, capovolto, forse lanciato, dentro a una aiuola. Arredo urbano deturpato, installazioni che stonano con il senso comune. Due scatti che riferiscono la visione da parte di un cittadino che ha percepito il disagio e lo ha voluto condividere. Per segnalare, insomma, come l’azione di pochi riesce a intaccare il benessere di tutti.