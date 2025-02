Brutto incidente questa mattina su Largo Felice in direzione piazza Yenne a Cagliari. Una lancia y e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio madre e figlia di 59 e 24 anni, a bordo dello scooter. Le due donne sono state trasportate in codice giallo al Santissima Trinità.

In fase di accertamento la dinamica dell’incidente, di cui si sta occupando la polizia locale. Probabilmente, l’impatto può essere avvenuto a causa di una manovra azzardata, forse un’inversione a U. Non si registrano particolari disagi per la viabilità, già rispetta al traffico.