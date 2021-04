Cagliari, incidente nel quartiere Fonsarda: autobus investe un pedone

Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere Fonsarda. Un autobus del Ctm, guidato da un 46enne cagliaritano, per cause in corso di accertamento, ha investito un pedone mentre svoltava da via Nastro Azzurro verso via XXVIII Febbraio.

La persona coinvolta, un cagliaritano di 75 anni, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato presso il PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.