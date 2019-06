Cagliari, incidente mortale sulla 128: drammatico scontro, un morto e 4 feriti

Cagliari, incidente mortale sulla128: drammatico scontro con un morto e 4 feriti. incidente stradale sulla s. P. 128 al km 2.800 dove due auto, per cause da accertare si sono scontrate frontalmente. Nell incidente sono rimaste coinvolte 5 persone delle quali una risulta deceduta. La squadra del comando di Cagliari dopo aver messo in sicurezza lo scenario Dell incidente ha provveduto ad estrarre le persone dalle autovetture e ad affidarle al personale del 118 presenti sul posto.