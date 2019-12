Cagliari, incidente in viale Marconi: donna sbatte con l’auto contro il guard rail

Incidente nel viale Marconi a Cagliari. Una donna, per cause ancora da chiarire, è andata a sbattere con la sua Fiat contro il guard rail all’altezza dello svincolo per Selargius. L’impatto non è stato leggero, e il paraurti e il cofano dell’automobile si sono accartocciati. La guidatrice è stata subito soccorsa da altri automobilisti; l’airbag, fortunatamente, ha funzionato. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Municipale ed è stata anche chiamata un’ambulanza del 118. Il traffico ha subìto dei rallentamenti per circa un quarto d’ora. Le condizioni della donna, comunque, non dovrebbero essere gravi.