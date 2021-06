Cagliari, incidente a Monte Urpinu: Nissan contro un Pajero, un 54enne finisce in ospedale.

Un 54enne cagliaritano alla guida di una Nissan micra, percorreva la via Vidal diretto verso la via Scano. Nell’affrontare la curva a sinistra all’altezza dell’ingresso del parco, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo andando ad urtare violentemente contro un Mitsubishi Pajero in sosta regolare sul lato destro della via. Il conducente è rimasto ferito tanto da essere soccorso e trasportato da personale del 118 al PS del Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità.