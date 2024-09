Cagliari, incentivare la mobilità sostenibile per una città migliore e alla portata di tutti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolto sabato scorso l’hackathon “InnovaSpazi 2024”, iniziativa all’interno della Settimana Europea della Mobilità 2024 che aveva l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete per rendere la Città Metropolitana più sostenibile e condivisa. L’iniziativa è stata coordinata da Stefano Cucca di Rumundu e ha visto la partecipazione di tre squadre, composte da professionisti di vari settori, che hanno collaborato intensamente per presentare progetti innovativi in tema di mobilità e spazi condivisi.

La squadra EVENTBUS, composta da Giuseppe Floris (ingegnere meccanico, oggi pensionato), Marco Ravarino (game designer e modellatore 3D), e Corrado Sitzia (sviluppatore di videogiochi), ha presentato un progetto volto a migliorare l’accesso e la fruizione del trasporto pubblico attraverso tecnologie digitali e gamification.

Il team MO-BONUS, formato da Alessandro Zorco (giornalista e operatore nel settore turistico), Giusy Cardia (project manager), Alberto Melis (esperto di sport management) e Michele Sessini (imprenditore nel campo delle start-up), ha sviluppato un’idea focalizzata su incentivi per la mobilità sostenibile delle PA e non solo, mirati a premiare chi adotta comportamenti ecologici negli spostamenti quotidiani.

La terza squadra, PASSU LENTU, composta da Davide Deiana (sviluppatore software), Eugenia Brughitta (studentessa di Scienze della Comunicazione) e Samuele Melis (studente di Ingegneria Biomedica), ha presentato una soluzione che promuove l’uso degli spazi pubblici attraverso tecnologie di gestione intelligente e approcci sostenibili, favorendo la creazione di community in aree di interazione a basso impatto ambientale.

Dopo sette ore di lavoro intenso, le squadre hanno presentato i loro progetti per poi votarli attraverso un sistema di autovalutazione anonima. Alla fine dell’evento, i partecipanti hanno deciso di condividere il montepremi complessivo di 1.500€ in modo equo, riconoscendo che tutte le idee sviluppate erano meritevoli e rappresentavano soluzioni innovative e utili per la Città Metropolitana. Questa scelta ha sottolineato lo spirito collaborativo dell’hackathon, valorizzando il lavoro collettivo e la condivisione di idee.

“L’hackathon “InnovaSpazi 2024″ ha dimostrato come la collaborazione e l’innovazione possano offrire soluzioni concrete per una città più sostenibile e inclusiva, coinvolgendo la comunità nella creazione di un futuro migliore per tutta la Città Metropolitana di Cagliari”, ha dichiarato, a conclusione dell’evento, Andrea Zucca, consigliere metropolitano con delega ai Lavori Pubblici.