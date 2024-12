Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, in via Manno tornano le storiche “vasche”: in centinaia a fare shopping a due passi dal Mercatino. Quasi come ai tempi del boom con via Garibaldi, tantissimi cagliaritani tornano ad affollare i negozi del centro per lo shopping natalizio: una ventata di ottimismo nonostante la crisi, la vicinanza delle casette di Natale sta rilanciando la strada storica delle passeggiate in città. Emblematica la foto scattata da Valerio Piga: la città sembra riacquistare i suoi spazi storici, nonostante la cronica carenza di parcheggi, e sembra quasi volere tornare a sfidare la concorrenza dei tanti centri commerciali presenti e futuri. Proprio oggi intanto il sindaco Zedda ha annunciato la riapertura del parcheggio di via Cesare Battisti con 200 posti auto che consentirà a tanti di raggiungere a piedi il centro storico. In questo senso, una ulteriore boccata di ossigeno dopo gli anni di immobilismo dell’era Truzzu.