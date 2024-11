Cagliari, in un anno raddoppiate le richieste: per Domus de Luna lavoro a pieno ritmo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha partecipato alla Colletta Nazionale del Banco Alimentare di ieri l’associazione che da anni si prodiga per il prossimo: presenti, per avere il supporto di tutti a favore di chi attraversa un periodo difficile, economicamente, che compromette la stabilità emotiva, le difficoltà su come andare avanti diventano un problema che toglie il sonno la notte soprattutto se si hanno figli piccoli da tirar su. Ecco che Domus de Luna, allora, interviene, come tante altre associazioni di volontariato in campo, per tamponare le mancanze in casa e dare un punto di approdo e di supporto morale. “Sono il doppio dell’anno scorso le persone che si sono rivolte a Domus de Luna per un aiuto.

Più di 3mila famiglie in condizioni di povertà assoluta hanno ricevuto un sostegno con il progetto TiAbbraccio.it per alimenti, vestiti ed energia. Negli ultimi mesi 5120 donne e uomini, hanno ricevuto un pacco alimentari e 1180 minori sono stati aiutati.

Al crescere del bisogno cresce il nostro impegno e aumenta la necessità di avere sostegno da parte di tutti” ha spiegato l’associazione.

A Quartu Sant’Elena, il Non Negozio di via Beccaria spalanca le porte a chi ha bisogno di indumenti, donati con amore e consegnati con altrettanto riguardo: adulti e bimbi, per dimostrare che la solidarietà è un’arma vincente per stimolare ad andare avanti a ricercare la stabilità tanto ambita, quella di un lavoro soddisfacente e in grado di risollevare i conti che, ogni giorno, sono sempre più salati. Un aumento dei costi, di tutto: aumentano i prezzi e, con essi, le difficoltà anche a riempire la tavola ai pasti. Chi può, insomma, donare qualcosa è più che mai ben accetto: ci penseranno, poi, i volontari a distribuire i beni a chi lotta contro le difficoltà ma può contare sull’aiuto di una grande squadra che marcia in nome della solidarietà.