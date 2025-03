Buone notizie per la mobilità cittadina: tra aprile e maggio di quest’anno è previsto il ripristino della tratta della metropolitana leggera attualmente interrotta. Con il completamento del doppio binario, il servizio potrà riprendere il percorso esistente nella tratta da Settimo San Pietro fino a San Saturnino e, successivamente Bonaria, mentre i lavori per l’estensione fino a piazza Matteotti proseguiranno: “L’ARST ha fissato come termine per il completamento della tratta fino a piazza Matteotti dicembre 2026”, ha dichiarato Zedda. L’interruzione del servizio, che dura ormai da tre anni, ha causato notevoli disagi alla viabilità cittadina. Parallelamente, in attesa del completamento dell’intera infrastruttura, l’amministrazione comunale sta valutando l’introduzione di una linea di bus rapido per servire Sant’Elia e il Poetto. “Stiamo ragionando su una linea autorizzata dall’Assessorato ai Trasporti, che possa seguire il tragitto previsto per la metropolitana”, fa sapere Massimo Zedda. Questo sistema temporaneo consentirebbe di garantire il servizio ai cittadini e, allo stesso tempo, testare il percorso per una futura realizzazione dell’opera, considerando anche i costi crescenti delle materie prime. Il progetto originario di estensione della metropolitana verso il Poetto è stato giudicato irrealizzabile da Zedda. La proposta prevedeva la trasformazione di viale Diaz a senso unico, l’eliminazione delle alberature, la demolizione del ponte Vittorio e il passaggio nei pressi del mercato di Sant’Elia. Inoltre, il percorso avrebbe attraversato la caserma Mereu senza autorizzazione militare, per poi rientrare su viale Poetto, risultando più lungo di oltre un chilometro rispetto alla direttrice inizialmente prevista. Secondo il sindaco, il tracciato più funzionale dovrebbe seguire il collegamento Bonaria-Piazzale Marco Polo, passando sotto il ponte di Su Siccu per poi attraversare viale Ferrara e servire l’area del nuovo stadio, San Bartolomeo e Sant’Elia. Il percorso garantirebbe l’accesso ai principali attrattori della zona, come il palazzetto e lo stadio, migliorando la connessione tra i quartieri. Mentre si attendono sviluppi sui lavori della metropolitana leggera, il Comune punta a soluzioni temporanee per garantire un trasporto pubblico più efficiente. Il bus rapido potrebbe rappresentare un’alternativa concreta per servire Sant’Elia e il Poetto in tempi più rapidi, in attesa di una decisione definitiva sulla metropolitana.