Cagliari in lacrime per Edoardo Visconti: il 21enne investito mentre tornava a piedi a casa a Villasimius. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, Edoardo Visconti aveva appena 21 anni ed era conosciutissimo a Cagliari soprattutto nel mondo dello sport. L’incidente è stato terribile: la Polo che lo ha investito lo ha proiettato ad almeno 15 metri di distanza, talmente è stato forte l’impatto. “La Superga Oratoriosanpaolo, affranta e addolorata, é vicina alla famiglia Visconti per la prematura perdita del caro Edoardo Visconti che per anni ha militato presso la nostra società”, uno dei messaggi che già campeggia sulla sua bacheca Fb. Un ragazzo dall’animo gentile, con un carattere dolce e speciale.

Stava rientrando a piedi dopo una serata con amici in un locale della zona, quando è stato travolto da un’auto sulla provinciale 17, all’ingresso del paese. A nulla sono valsi gli immediati soccorsi dell’equipe del 118 giunta sul posto. Troppo forte l’impatto, il giovane è stato sbalzato di alcuni metri. L’auto è uscita poi fuori strada finendo in cunetta.

I carabinieri sono ancora al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. I due ragazzi a bordo dell’auto coinvolta, sotto shock, sono stati ricoverati all’ospedale Santissima Trinità, ma non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Vito che hanno estratto i due ragazzi dall’auto. Ai carabinieri della stazione locale guidati dal comandante Giorgio Ghiani il compito di ricostruire il dramma.