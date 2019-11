Cagliari, in fiamme nella notte cumuli di rifiuti a Sant’Elia

Cumuli di rifiuti in fiamme nella notte nel quartiere di Sant’Elia. L’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è arrivato attorno alle due. Sul posto è intervenuta una squadra “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari che con un’autopompa ha domato il rogo e bonificato l’area da focolai residui, provvedendo alla messa in sicurezza della zona ed evitando la propagazione delle fiamme ai veicoli in sosta nel parcheggio adiacente.