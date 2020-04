Cagliari, in due giorni le multe di quasi un mese, Truzzu attacca: “32 persone in giro senza motivo, dichiarazione infausta del Governo sulle uscite”

Cagliari, in due giorni le multe di quasi un mese, Truzzu non ci sta: “32 persone in giro senza motivo”. Il sindaco Truzzu parla di “dichiarazione infausta del governo sulle uscite” (quella sui bambini) e diffonde i numeri che testimoniano che in troppi non rispettano i divieti: “Negli ultimi due giorni la polizia locale ha sanzionato 32 persone. Fino a tre giorni fa erano state sanzionate 32 persone. Questo significa che si è ripreso a uscire. Non è finita, non vanifichiamo il lavoro di questi giorni. Stiamo in casa, utilizziamo la mascherina, anche autoprodotta, anche una sciarpa, uno scalda collo, per coprire naso e bocca, quando siamo in luoghi chiusi e a meno di un metro. Serve a proteggere gli altri. Lo ha detto anche il direttore generale della protezione civile. Lo sta facendo la Lombardia. Lo ha già fatto il civilissimo Trentino Lo so che il tempo è bello e abbiamo voglia di uscire ma serve uno sforzo perché: meno usciamo prima ne usciamo”.