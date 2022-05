Cagliari, in arresto spacciatore a San Michele: la droga era custodita in casa

Cagliari, la droga custodita in casa: arrestato un 58enne per detenzione ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri la Polizia ha tratto in arresto un cagliaritano di 58 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, il controllo presso l’abitazione dell’uomo, già noto agli stessi operatori per i suoi numerosi precedenti di polizia in materia di spaccio di droga nel quartiere di San Michele, ha consentito ai poliziotti di rinvenire due buste di plastica contenti circa 350 gr di marijuana e 75 euro in contanti, quale probabile provento della vendita dello stupefacente.

Il 58enne è stato tratto in arresto e nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida per direttissima.