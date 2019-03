Cagliari, importanti promozioni in Questura: Polverino, Paganelli e Digiulio, il premio ai dirigenti

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella seduta che si è tenuta il 13 marzo scorso, ha promosso cinque Dirigenti della Polizia di Stato che prestano servizio nella provincia di Cagliari. Si tratta del dr. Alfonso Polverino, della dr.ssa Catia Paganelli, della dr.ssa Annamaria Digiulio, del dr. Massimo Imbimbo e del dr. Massimo Auneddu.

Il Vice Questore Vicario della Questura di Cagliari dr. Alfonso Polverino è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore. Il dr. Polverino, 55 anni, napoletano, ha iniziato la sua carriera in Sardegna nel 1989 quando, da Commissario, è stato assegnato alla Questura di Nuoro dove ha ricoperto l’incarico di vice Dirigente della Squadra Mobile e di Dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine Sardegna. Trasferito a Firenze nel 1992 per dirigere il Nucleo Prevenzione Crimine Toscana, nell’agosto 1993 fa rientro in Sardegna, alla Questura di Cagliari, dove ricopre numerosi incarichi, tra cui vice Dirigente Ufficio del Personale, vice Dirigente della Digos, Dirigente del Commissariato di Sant’Avendrace, vice Dirigente e poi reggente dell’Ufficio di Gabinetto, Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Cagliari e vice Dirigente della Digos distrettuale di Cagliari quale responsabile della sezione antiterrorismo.

Dirigente della Digos di Cagliari dal giugno 2007, viene promosso Primo Dirigente nel 2008 permanendo nell’incarico sino al giugno 2016 quando viene nominato Vice Questore Vicario della Questura di Verona. Rientra a Cagliari nell’aprile 2018 per assumere l’analoga funzione di Vice Questore Vicario nel Capoluogo. Nel corso della sua carriera, soprattutto durante gli anni trascorsi a dirigere la Digos cagliaritana, ha riservato particolare attenzione agli aspetti della minaccia eversiva e terroristica, all’ordine pubblico, alle problematiche legate alle tifoserie, curando ogni delicato aspetto di tutte le complesse vertenze sociali e occupazionali che hanno interessato la provincia di Cagliari.

Promossa a Primo Dirigente anche il dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, dr.ssa Catia Paganelli. La dr.ssa Paganelli, originaria di Corato (BA), in polizia dall’89 prima come Agente e dal 1990 come Funzionario, ha prestato servizio alla Questura di Bologna dove ha ricoperto incarichi presso l’Ufficio Controllo del Territorio e successivamente la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale come Funzionario addetto. Nel 1999 inizia l’esperienza investigativa presso la Squadra Mobile emiliana dirigendo le sezioni omicidi, buoncostume e reati sessuali. Nei successivi tre anni ha assunto l’incarico di Dirigente delle sezioni reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Trasferita, nel 2004, all’Ufficio di Gabinetto, ha assunto l’incarico di Portavoce e Responsabile delle Relazioni Esterne e Cerimoniale sino al 2009 quando le viene affidata la dirigenza dell’Ufficio del Personale. Infine, dal 2012 al 2018 ha diretto la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna.

Promossa a Primo Dirigente la Dirigente della Polizia Scientifica della Sardegna, dr.ssa Annamaria Digiulio. Originaria di Colleferro (Roma), entrata in Polizia nell’anno 92, ha svolto l’incarico di Funzionario addetto presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Livorno e presso il Centro Interprovinciale Criminalpol Toscana. Successivamente assegnata alla Squadra Mobile della Questura di Firenze con incarico di funzionario addetto alla IV sezione microcriminalità, catturandi e antirapina e poi presso la Direzione Investigativa Antimafia con incarico di funzionario addetto al settore indagini preventive del Centro Operativo ed al settore Antiriciclaggio ed Appalti del I° reparto della Direzione. Proveniente dal Servizio Polizia Scientifica ove aveva l’incarico di Direttore dell’Unità Analisi Crimine Violento è Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica dal giugno 2017.

Promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per dr. Massimo Imbimbo, attuale Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cagliari e per il dr. Massimo Auneddu, Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.