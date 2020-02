Cagliari, il sindaco Truzzu alla presentazione della mostra-evento “Nuragica”

Un concentrato di cultura, tradizione, visione, storia vissuta e ancora da vivere. È tutto questo e molto altro la mostra-evento “Nuragica”. A Cagliari, nei padiglioni M e O del del Quartiere Fieristico di viale Diaz sino al prossimo 30 aprile, “un percorso tanto inedito quanto suggestivo, che mette in risalto i tesori della Sardegna e che permette di scoprire sua la storia millenaria, ancora purtroppo per la gran parte sconosciuta”.

Fuori dagli schemi, Nuragica non espone alcun reperto originale. Tante sono però le ricostruzioni, i modellini, i pannelli illustrativi e le ambientazioni che hanno proiettato il sindaco Paolo Truzzu nei luoghi più significativi dell’antica civiltà sarda, tra tombe dei giganti, menhir, pozzi sacri, nuraghi, templi, capanne in pietra e personaggi di allora.

Oltre al sindaco Truzzu, alla presentazione di stamattina ai giornalisti ha partecipato in veste ufficiale Alessandra Zedda, vicepresidente della Regione Sardegna. Grazie alla realtà aumentata dei visori VR, hanno tutti potuto “camminare” in un villaggio nuragico. Insomma, un modo di raccontare la storia di un popolo, innovativo. Impeccabile l’accompagnamento narrativo delle guide della Cooperativa Sardinia Experience che ha organizzato la mostra, con il patrocinio di Comune e Regione.

Per tutti, turisti e scolaresche comprese, Nuragica, adatta anche per chi non è un archeologo, è visitabile da lunedì a venerdì dalle 16 alle 21. Oltre al pomeriggio, nelle giornate di sabato e domenica è prevista l’apertura al mattino, dalle 10 alle 13.