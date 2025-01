A Cagliari, nel quartiere del sole, i residenti vivono da settimane circondati dai liquami fognari, con conseguente odore nauseabondo e rischio risalita rifiuti. Tutta l’indignazione raccontata a Casteddu Online da Claudia Floris: “Da 20 giorni nel civico di Piazza Sirio 6 viviamo in condizioni di mancata igiene”, “Come condomini abbiamo già contattato spurgo ma il problema riguarda Abbanoa, che ogni giorno ci promette di intervenire a breve”. Numerose le segnalazioni fatte riguardo la situazione che si protrae ormai da tempo, allertati comune e forze dell’ordine. “Abbiamo una parte del giardino pieno di liquami provenienti dalla fogna”, “Da domani dovrò parcheggiare la macchina fuori poichè non posso passare sulla sporcizia che questa rigetta”, “Inoltre con le previsioni di pioggia il rischio è che l’acqua risalga arrivando agli ultimi piani” conclude. I residenti del palazzo vengono costantemente rassicurati riguardo la risoluzione del problema, tutto ciò però non avviene e con il passare dei giorni la situazione diventa sempre più complicata.