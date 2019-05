Cagliari, il progetto: “Maxi acquario a tre piani al padiglione Nervi, arriveranno turisti tutto l’anno” 

La proposta di un maxi acquario in città ritorna di stretta attualità nel bel mezzo della campagna elettorale in vista delle elezioni Comunali. E la location non cambia: il padiglione Nervi. A fine 2018 il Comune – all’epoca guidato dal centrosinistra – per l’ex magazzino del sale di Su Siccu aveva prospettato un possibile futuro da zona per concerti. Ma ora arriva la controproposta del centrodestra. È il partito dei Popolari per Cagliari a metterla nero su bianco: “Ha già ricevuto l’approvazione di Paolo Truzzu”, precisa subito Federico Ibba, ex consigliere comunale e a capo della lista. Le carte prodotte parlano di un “bioparco marino e un grande acquario, con anche dieci vasche disposte su tre livelli” e con, all’interno, molte specie di pesci: “Quelli di acqua dolce, quelli lagunari e marini presenti nell’area di Cagliari e nel Golfo degli angeli”. Tutto questo per intercettare turisti “tutto l’anno, anche in bassa stagione” e con l’opportunità di “sviluppare tutta una serie di professionalità legate alla biologia marina”. Insomma, turismo e scienza andrebbero ad intrecciarsi, stando al progetto del partito di centrodestra.

Ancora: “Nel padiglione Nervi si potranno creare spazi museali nei quali saranno esposti reperti di tutte le epoche, sin dai tempi dei punici e dei romani”, oltre a ” ricostruzioni anatomiche di grandi organismi marini come scheletri di cetacei e tartarughe e squali imbalsamati, l’Università di Cagliari ne ha tanti riposti negli scantinati” più “spazi divulgativi e interattivi”. E, in ultimo, anche “un’area verde e una struttura che potrà accogliere eventi scientifici internazionali”. Ed è proprio all'”internazionalizzazione” dell’acquario-museo che pensa Ibba: “Collaboreremo con l’acquario oceanografico francese Jacques Cousteau, famoso in tutto il mondo. Gli spazi in città per i concerti ci sono già, su tutti l’Anfiteatro romano, e poi al Nervi non ci starebbero mai tante persone per uno spettacolo musicale”. Già, il Nervi. Il “proprietario” non è il Comune ma l’Autorità portuale: “Nessun problema, hanno già creato i bandi per una ristrutturazione ‘neutra’, poi si potrà pensare tranquillamente di farci qualsiasi cosa”. Come un maxi acquario.