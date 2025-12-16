Nella mattinata odierna il Prefetto di Cagliari, il dott. Giuseppe Castaldo, trasferito ad altro incarico dal prossimo mese di gennaio, ha fatto visita al Questore, la Dott.ssa Rosanna Lavezzaro. A riceverlo, anche il Vicario Dott. Antonio Nicolli e i Dirigenti e Funzionari della Questura e delle Specialità che prestano servizio nella provincia. Il Prefetto ha rivolto parole di apprezzamento al Questore, per la preziosa collaborazione prestata dalla Polizia di Stato durante la sua permanenza a Cagliari, in occasione delle più complesse dinamiche che hanno interessato il territorio, in particolare sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico.