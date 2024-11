Cagliari, il portavoce della Pratobello Zuddas ricoverato d’urgenza al Brotzu: malore dopo nove giorni di sciopero della fame

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ stato ricoverato d’urgenza al Brotzu l’avvocato Michele Zuddas, portavoce dei comitati Pratobello, dopo un malore dovuto al prolungato sciopero della fame contro il mancato arrivo della legge di iniziativa popolare nel palazzo del consiglio regionale. Con il de profundis recitato ieri dalla presidente Todde, che ha detto molto chiaramente che la Pratobello non arriverà mai in aula.

Zuddas ha dichiarato che non intende interrompere la sua protesta, rifiutando ogni tipo di trattamento che possa sostenerlo. “La sua protesta continua”, hanno spiegato i componenti dei comitati, sottolineando che il malore è stato aggravato dallo stress fisico e psicologico accumulato durante questi giorni di digiuno. “Finché la legge Pratobello non entrerà in aula”, assicurano i comitati, “l’avvocato non interromperà lo sciopero della fame, sostenendo la causa delle donne della Pratobello che attendono da tempo un confronto diretto con la presidente della Regione, Alessandra Todde”.

Intanto, nell’aula del consiglio regionale continua l’occupazione delle donne di Orgosolo arrivate ieri e rimaste per tutta la notte in aula, per protestare contro il mancato accoglimento della Pratobello.