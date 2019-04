Cagliari, il Pd non candida a sindaco Paolo Matta: “C’è stato un incontro, ma nessuna proposta”

Cagliari, il Pd non candida a sindaco il giornalista Paolo Matta: “C’è stato un incontro, ma nessuna proposta”. Il segretario regionale del Pd Emanuele Cani precisa: “E’ stato utile incontrare Paolo Matta e ascoltare le sue idee in merito alla città, e i suoi propositi in prospettiva delle prossime elezioni comunali, come peraltro fatto i giorni scorsi con altri esponenti riconducibili al centrosinistra. In questo contesto è bene precisare che non si è parlato di alcuna ipotesi di candidatura a sindaco e il sottoscritto non ha avanzato alcuna proposta in tal senso.

Come è noto il Partito Democratico, cui spetta il compito di occuparsi delle procedure relative alle prossime elezioni comunali, è impegnato in una discussione tesa a valutare diverse opzioni sul campo. Sarà cura degli organismi dirigenti del Pd unitamente alla Coalizione, decidere quali strade intraprendere per affrontare la prossima sfida elettorale. Nella foto di Carla Picciau, Paolo Matta.