Cagliari, il nuovo stadio costerà 157 milioni: ora servono i soldi della Regione

Il passaggio è meramente burocratico. Il Comune ha chiesto l’adeguamento del piano finanziario del nuovo stadio del Cagliari alla società rossoblù, facendo riferimento al prezziario regionale. E, via Pec, è arrivata la comunicazione ufficiale agli uffici comunali: il totale è di 157,4 milioni di euro. Come già anticipato da Casteddu Online a luglio, la cifra è più che raddoppiata rispetto all’ipotesi iniziale per la nuova casa dei rossoblù da trentamila posti totali. E all’appello mancano decine di milioni di euro: il Comune può anche mettere più di dieci milioni di euro, la Regione una cinquantina. Ma non bastano, ed è proprio la stessa Regione che deve aumentare la dotazione economica per consentire l’inizio dei lavori. Si tratta dei prezzi che andranno in gara, che il Cagliari Calcio ha dovuto aggiornare per non bloccare l’iter. I tempi di costruzione, una volta che tutte le carte saranno approvate? Non meno di due anni, imprevisti permettendo. Con Giulini che dovrà stringere accordi, obbligatoriamente, con dei partner privati.

Non solo stadio, nel progetto già noto a tutti ci sono anche un hotel a quattro stelle, più Spa, ristorante panoramico e area congressi. Uno stadio stellare, che però non si sa quando sarà davvero realtà. E i tifosi rossoblù, sempre più delusi sia dal campionato del Cagliari che dall’infinita telenovela sullo stadio, non sanno più a che santo votarsi.