Cagliari, il mister Champions Eusebio Di Francesco a un passo: “Incontro decisivo, il mister ha detto sì”

Cagliari, il nuovo allenatore quasi certo è Eusebio Di Francesco: “Incontro decisivo, il mister ha detto sì”. Sembra quasi fatta, Di Francesco al posto di Zenga. Nella notte la conferma dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio: “Il nome in pole per la panchina del Cagliari al momento sembra essere quello di Eusebio Di Francesco, per il quale c’è stata una forte accelerata che potrebbe risultare decisiva. Incontro nelle ultime ore con l’allenatore che ha dato il suo assenso”.

Il Cagliari aveva pensato a lungo a Fabio Liverani, senza scartare del tutto l’ipotesi di una riconferma di Walter Zenga. Ma il nome di Di Francesco potrebbe piacere molto alla piazza: si tratta del mister che due anni fa ha portato la Roma alle semifinali di Champions League, per poi essere esonerato l’anno dopo dopo poche giornate dalla Sampdoria. Un mister che ama il 4-3-3 e il gioco d’attacco, sperimentato con grandi risultati sul piano tecnico soprattutto a Sassuolo. A virare verso il sì di Di Francesco al Cagliari sarebbe stata anche la decisione della Fiorentina di confermare Iachini. Un mister, Di Francesco, che potrebbe essere anche il più pagato nella storia del Cagliari: viaggia infatti normalmente su ingaggi non inferiori a 1,5 milioni di euro all’anno, essendo un tecnico che ha disputato di recente la Champions.