Cagliari, il mercatino Cuore di Sant’Elia perde uno dei suoi pilastri: addio a Teresa Melis

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si conoscono tutti tra le bancarelle di quel mercatino aperto a chi è in cerca di piccoli oggetti o si reca in quel piazzale vicino allo stadio anche solo per una passeggiata o come punto di ritrovo per due chiacchiere. Si diventa amici, il rapporto si intensifica e scavalca ben oltre i confini di chi è collega o cliente: ed è così che oggi, appresa la notizia della scomparsa di una di loro, c’è spazio solo per le lacrime e il dolore per quella donna che, assieme al marito, vendevano vestitini e pantaloni. Sorrideva sempre a tutti e non si tirava indietro se qualcuno era in difficoltà, i capi sofisticati e di marca non rientravano nei suoi programmi ma sapeva ben donare quel che in Boutique di certo non è scontato. Sensibilità, umanità che da Teresa Melis mai mancavano.

Era giovane, ancora tanta vita da percorrere, ma la malattia è stata più forte. I suoi amici del mercato sono increduli per la scomparsa della donna, gli espositori del Mercatino Cuore: “Ci uniamo al dolore di Andrea”.

“Mi avevi promesso che ti saresti ripresa, ma ora sei fra gli angeli” esprime una amica.