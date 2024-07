Cagliari, il jingle del video Ctm per i bus notturni cantato da Chiara Orefice

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Un jingle a bordo del bus per incentivare il rientro a casa in sicurezza dei ragazzi il sabato notte: scende in campo Chiara Orefice, in arte Chiarore, protagonista del video lanciato dal Ctm. La corsa notturna per favorire la mobilità di chi, dopo una serata trascorsa in allegria, può rientrare a casa senza far battere il cuore a mamma e papà, un servizio tanto atteso e richiesto soprattutto dopo le stragi del sabato sera, quelle che hanno macchiato di sangue l’asfalto: già oltre 800 sono i fruitori della mobilità notturna, in prevalenza giovani, come Chiarore, 18 anni, cagliaritana, protagonista del video “Night”, dedicato al nuovo servizio della linea 1 offerto dal Ctm.

Nata e cresciuta a Cagliari, fin da subito “ho iniziato a cantare e scrivere canzoni come mezzo di sfogo e per raccontare la mia visione del mondo. Successivamente – racconta la giovane – ho iniziato a suonare il pianoforte che mi ha portato a soffermarmi ancora di più sugli arrangiamenti. Ad aprile 2024 è uscito il mio primo pezzo “Fiori del mattino”, che mi ha permesso di debuttare nel mondo discografico, ad oggi è in crescita su Spotify e sulle altre piattaforme digitali. Il mio stile è electropop che vede l’unione della musica elettronica e del cantautorato, è un progetto nato per rispettare le mie radici e allo stesso tempo fare qualcosa di innovativo e originale nel panorama musicale attuale. Mi sono esibita varie volte su palchi piccoli, in occasione di diverse manifestazioni. L’esperienza più importante che ho avuto è stata partecipare all’ultima edizione di Nokep Generation di Cagliari a giugno, classificandomi alle semifinali. Inoltre sono nel cast dell’ultima edizione del “Tour music fest”, e sono in attesa di fare l’esibizione live a Roma. È in lavorazione il mio prossimo prezzo che presto uscirà su tutte le piattaforme digitali, nel frattempo continuo a studiare musica e portare avanti anche la recitazione”.