Il giocatore rossoblu unico italiano in lizza per la miglior rete realizzata tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025.

Deiola ha ottenuto la prestigiosa nomination grazie all’ Eurogol realizzato il 19 maggio scorso durante la partita Cagliari-Venezia,finita 3 a 0 per i rossoblu , una prodezza non e’ passata inosservata a livello internazionale per precisione e tecnica realizzativa .

Il Puskas Award ,che prende il nome dal famoso calciatore ungherese Ferenc Puskas, e’ il riconoscimento istituito dalla FIFA per celebrare il gol più bello della stagione calcistica.

La FIFA ha reso noto l’elenco degli undici finalisti, che sono stati selezionati con riferimento ai gol più spettacolari segnati tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025.

Il vincitore verra’ proclamato in base ad una votazione mista tra tifosi ed esperti, e la premiazione si terra’ durante la cerimonia dei Best Fifa Football Awards 2025.

Insieme a Deiola nella lista figurano alcuni tra i piu’ importanti calciatori del calcio mondiale, come Lamine Yamal del Barcellona e Declan Rice dell’Arsenal.

Durante la vittoriosa gara contro il Venezia i rossoblu eseguirono una splendida azione corale con numerosi passaggi consecutivi e tocchi di prima che si concluse con un bellissimo tiro di Deiola , a giro , che fini’ sotto l’ incrocio dei pali alla destra del portiere avversario .

Fu la rete del definitivo tre a zero ,decisiva per la salvezza del Cagliari.

La nomination del gol di Deiola al prestigioso riconoscimento internazionale premia un giocatore che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia rossoblu che continua ad onorare con impegno e dedizione.