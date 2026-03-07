A Cagliari il gasolio oggi ha superato i 2 euro al litro, colpendo subito chi si muove in auto per lavoro. Un pieno da 50 litri costa ormai decine di euro in più, un salasso per chi ogni giorno percorre la città o la provincia. Non risparmiano nemmeno le imprese di trasporto: camion e furgoni affrontano spese aggiuntive che pesano sui margini e rischiano di riflettersi sui prezzi di beni e servizi. Ogni viaggio diventa più costoso, ogni consegna più onerosa.

Dietro l’aumento c’è l’attuale guerra in Iran, che fa salire il prezzo del petrolio e mantiene alta l’incertezza nei mercati energetici. Se le tensioni non si allenteranno, i prezzi del gasolio potrebbero continuare a salire, aggravando ancora di più il costo della mobilità per cittadini e aziende di Cagliari.