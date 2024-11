Cagliari, il disagio dei senzatetto: una problematica che riguarda loro stessi e i cittadini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Qualche sera fa, in via Paloma, un senzatetto nel tentativo di proteggersi dal freddo notturno ha accesso un fuoco provocando un incendio: le fiamme si sono propagate velocemente, rischiando di arrecare danno ad un intero edificio abitato. Il responsabile si è dato alla fuga, ma grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco la tragedia è stata evitata. Il pericolo che la situazione possa ripetersi resta, soprattutto considerando che ci troviamo solo a Novembre e l’inverno è ancora lungo.

Il problema dei senzatetto non riguarda più solo la notte. Sono aumentate le segnalazioni riguardo a individui che anche durante il giorno importunano i cittadini in luoghi pubblici come i parchi o addirittura il centro di Cagliari. In particolare i portici della caratteristica via Roma sono ormai diventati una sorta di residenza per chi non sa dove andare o passare la notte. Il problema sorge quando, sotto l’effetto di sostanze o alcol a poco prezzo, diventano aggressivi tra di loro o anche verso i passanti, fisicamente o verbalmente. Una situazione che deve essere gestita al meglio, per evitare che il fenomeno si propaghi e per garantire sicurezza ai cittadini in qualunque momento del giorno. L’amministrazione di una città come Cagliari che vive di turismo non può e non deve minimizzare la problematica.

Michele Fiore