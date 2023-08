Cagliari, il Ctm corre ai ripari dopo l’aggressione verbale subita da un disabile

Dopo l’aggressione verbale da parte di un autista del Ctm a un disabile, l’azienda corre ai ripari e dedica una specifica postazione per chi usa una carrozzina con propulsore anteriore e quindi leggermente più lunga di quelle normali. A darne comunicazione è Marcello Polastri che spiega: “Una bella notizia per Valter. Il nostro amico disabile aggredito verbalmente un mese fa da un autista di un autobus per esser salito a bordo di un bus con la carrozzina leggermente più lunga, poiché dotata di triride”. “Per non farlo salire ci vuole una fucilata in faccia”. Sono queste le parole, agghiaccianti e folli, che ha pronunciato un autista fuori servizio del Ctm a bordo della linea M, che collega Cagliari con Monserrato, rivolte a un collaboratore scolastico. disabile 57enne, Valter Cocco, in carrozzella dal 1986 e titolare di legge 104 in stato di gravità. L’uomo, con una grave disabilità che lo costringe a spostarsi in sedia a rotelle o sui mini scooter elettrici realizzati per i diversamente abili, aveva raccontato pubblicamente quanto gli è capitato lo scorso venticinque luglio, con un video realizzato dal consigliere comunale Marcello Polastri. https://www.castedduonline.it/cagliari-disabile-minacciato-da-un-autista-del-ctm-per-non-farti-salire-ci-vuole-una-fucilata-in-faccia/