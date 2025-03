Due passaggi pedonali rialzati sono stati recentemente realizzati su viale Bonaria, proprio nel tratto interessato dai lavori per l’estensione della linea metropolitana di superficie verso il Poetto. Un intervento che, invece di rappresentare un miglioramento duraturo della viabilità, sembra destinato a una rapida demolizione per far posto ai binari del tram. ” I tram fanno i dossi? Su viale bonaria dove già sono stati impostati i lavori per il proseguimento della linea metropolitana di superficie per il Poetto sono stati realizzati già 2 passaggi pedonali rialzati”. La domanda è la seguente: “Era davvero utile spendere soldi pubblici per realizzare queste opere che presto saranno demolite per dare spazio ai binari? si chiede Francesco Fenu, autore della segnalazione, accompagnata da una foto scattata questa mattina. Il dubbio sollevato dai residenti riguarda l’efficienza nella pianificazione degli interventi pubblici: se la realizzazione dei binari era già prevista, perché spendere risorse per opere destinate a scomparire nel giro di poco tempo? Resta il dubbio se si tratti di un investimento temporaneo con una sua logica o di un’inutile spesa pubblica. In attesa di una risposta dalle autorità competenti, la vicenda alimenta il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche e sull’efficacia della programmazione dei lavori urbani.