Cagliari, il calvario delle telefonate al cup dell’Asl: “120 tentativi e nessuna risposta”

La prenotazione attraverso il Cup (Centro Unico di Prenotazione) delle visite a Cagliari? “Si trasforma in un’odissea”. La denuncia arriva da Altroconsumo. L’associazione indipendente dei consumatori ha fatto centinaia di telefonate, ma alla fine sarebbe rimasta con, tra le mani, solo un pugno di mosche. “Dopo numerose segnalazioni abbiamo voluto verificare di persona il servizio telefonico 070474747 e tramite il numero unico regionale di prenotazione sanitaria 1533 cosi come descritto nel servizio sul sito della Assl e provando poi a prenotare una visita. Una prova durata per 4 giorni consecutivi”, spiegano dall’associazione, “14, 15, 16 e 17 gennaio 2020. 120 tentativi di telefonata (trents in un solo pomeriggio) non sono bastati per parlare con un operatore. Difficilissimo, nemmeno in orari proibitivi, al limite dell’inizio e fine servizio”. L’iter? Lo stesso denunciato, più volte, anche dai lettori di Casteddu Online: “Per prenotare, impegnativa mutualistica alla mano, si può scegliere tra le opzioni proposte: telefonata, cup web o direttamente di persona. La prima appare più semplice e per di più l’orario è anche comodo: dalle 8.30 alle 18. Risponde una gentile voce metallica femminile che dopo aver informato sugli orari, presentato le altre modalità di prenotazione e ricordato la necessità di avere con sé la ricetta del medico di famiglia, invita a rimanere in linea. Il tutto termina con un secco ‘gli operatori sono tutti occupati, si prega di richiamare più tardi’, concludendo la chiamata. 45 tentativi il primo giorno e ben 30 il secondo non sono stati sufficienti per parlare con un operatore, sempre tutti impegnati”.

“Alla fine per ottenere una visita l’unica via è andare presso uno degli sportelli ubicati nel territorio, abbiamo scelto di seguire i consigli presenti sul sito regionale Sardegna Salute scegliendone uno a caso descritto in via Piero della Francesca a Selargius”, racconta Francesco Mattana, presidente regionale di Altroconsumo, “scoprendo poi dopo alcune telefonate all’Urp che però non esisteva nessuno sportello Cup all’indirizzo da noi scelto e quindi via alla ricerca di un altro sportello reale che grazie all’assistenza dell’operatore abbiamo saputo poi trovarsi in viale trieste 37 a cagliari. Parlando con i presenti in coda si scopre che il percorso è stato lo stesso per tutti: telefonate (tante), voce metallica (sempre), senso di rassegnazione e alla fine sportello. Qui sono abbastanza veloci: dopo 40 minuti finalmente si riesce a parlare con una persona in carne ed ossa e ad avere la tanto bramata informazione sull’ appuntamento: Ma se questa (forse) è un’altra storia, sta di fatto che per poter vedere un medico con il servizio sanitario nazionale dopo quasi 4 giorni , ci sono volute 120 chiamate, parecchi tentativi on line, una sveglia di prima mattina, e ancora due biglietti del bus e quaranta minuti di attesa. Insomma, per prenotare con il servizio sanitario nazionale non bisogna essere acrobati ma tanto pazienti e determinati”.